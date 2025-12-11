カフェ･居酒屋チェーン「PRONTO(プロント)」は、「福袋2026」を2026年1月1日〜1月18日の期間で販売する。予約は2025年12月31日まで、店頭で受け付ける。福袋はAセット(5,500円)、Bセット(4,400円)、Cセット(3,300円)の3種類を展開。イラストレーターのnorahiデザインのトートバッグやクリアポーチ、2,000円分のプロントマネーギフトカード、オリジナルマグカップ、ドリップコーヒーなどがラインアップされる。【norahiデザイン】プ