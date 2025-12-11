今夜(11日(木))から明日12日(金)にかけて、北日本を中心に今シーズンに入り最も強い寒気が南下。北日本の日本海側や北陸を中心に雪や風が強まり、大雪や猛吹雪になる恐れがあります。交通機関に影響が出る可能性もあり、最新の情報に注意が必要です。明日12日(金)にかけて北日本や北陸で大雪や猛吹雪のおそれ今夜(11日(木))から明日12日(金)は強い冬型の気圧配置となり、上空には真冬並みの強い寒気が流れ込む見通しです。北日本の