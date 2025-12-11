【新華社ハルビン12月11日】中国最東端に位置する黒竜江省撫遠（ふえん）市ではこのところ、外気温が氷点下20度を下回り、学校の校庭が「氷雪競技場」へと姿を変えている。同市は小中学校の体育教育に雪上サッカーを導入したほか、氷上こま回しやスノーチューブなど特色あるカリキュラムを設け、子どもたちにスポーツの楽しさを伝えている。（記者/孫暁宇）