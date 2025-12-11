美しく飾られた花船に乗って延辺朝鮮族自治州琿春市の渤海古鎮風景区を回るロシア人観光客ら。（７月４日撮影、長春＝新華社配信）【新華社長春12月11日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市にある人気観光スポット「中国朝鮮族民俗園」でこのほど、ロシアから来た観光客のアンナさんが旅行撮影を楽しんだ。スカートをはき、化粧を施し、小物を手にして「中国の朝鮮族のお姫さま」に変身したのだが、この「中国風」の旅行撮影体験