今年も流行中のインフルエンザ。感染対策としては「マスク」「手洗い」「うがい」が思い浮かぶのではないでしょうか？いずれももちろん大切ですが、インフルエンザの対策として”意外な弱点”があると話すのが、幸町歯科口腔外科医院の宮本日出院長です。対策を含めて、分かりやすく解説いただきました。脳梗塞に心筋梗塞、認知症のリスク…まずケアすべきは＜口＞だった！* * * * * * *感染を拡大させる「歯周病菌」先日、長年