アメリカのトランプ大統領は10日「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の買収をめぐり、傘下の「CNN」を対象に含めるべきとの考えを示しました。トランプ大統領：いかなる取引であっても、CNNがその一部として確実に含まれるか、あるいは別途に売却されることが保証されるべきだ。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し「ワーナー」の買収に状況次第で関与する可能性を示し、傘下の「CNNの売却は不可欠だ」と強調しま