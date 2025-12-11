人気YouTuber「きまぐれクック」とピザーラのスペシャルコラボピザが、ついに期間限定で登場！今回は動画をきっかけに生まれたという特別な新作で、魚介にも肉にも合うよう共同開発された“甘辛ヤンニョムソース”が主役。エビ・カニ・イカを贅沢に使ったシーフードピザと、ジューシーなカルビを乗せた焼肉系ピザの2種類がラインナップしています。動画ファンにも、甘辛好きにもたまらない