2025年12月11日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、宮城県のラーメン事情に注目！【写真】スタジオの試食会に登場「サバだしラーメン」のお味は…？『ラーメン界の新勢力宮城県民の真実』と題し、今回注目したのは、中華そばの年間支出金額が山形県と新潟県に次ぎ、3年連続で3位の宮城県のラーメン事情。牛タンや海鮮のイメージが強い宮城だが、県民たちはラーメンが大好き！県全域のラーメン