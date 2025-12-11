カーリングのオリンピック最終予選・プレーオフで女子日本代表がノルウェーに勝利。8大会連続のオリンピック出場を決めました。勝てばミラノ・コルティナオリンピック出場が決まる女子日本代表のフォルティウスは、試合序盤からナイスショットを見せました。不利な先攻の第5エンドではスチールに成功するなど優利に試合を運ぶと、同点で迎えた最終第10エンド、セカンドの小谷選手が相手の黄色いストーンを2つはじき出すダブルテイ