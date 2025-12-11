ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーの首都オスロで行われ、受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏の代理として娘が出席しました。【映像】支持者らに手を振るマチャド氏「この賞は民主主義が平和に不可欠であることを世界に改めて示す意義があります」（マチャド氏の娘 アナ・コリナ・ソーサさん）マチャド氏の娘のアナさんはスピーチを代読し、「民主主義を獲得するには、自由のために戦う覚悟がなけれ