年末のガソリン暫定税率廃止を前に、石油元売り各社への政府の補助金が11日から1リットルあたり25.1円に拡大されます。【映像】ガソリン補助金 25.1円に拡大 価格値下がりへこれにより、ガソリンの小売価格は値下がりする見込みです。年末のガソリンの暫定税率廃止に向けて、政府は買い控えなどの混乱を防ぐため、11月13日から段階的に補助金を増やしています。補助金は11日から暫定税率と同じ25.1円に拡大しますが、地域やガ