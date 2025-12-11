2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年12月5日）*****山里の古民家で美しい花々やハーブを育て、手作り暮らしを楽しんでいたベニシア･スタンリー･スミスさんが、2023年6月に死去しました。梶山正さんは妻の介護をとおし、学んだことがあったと話します（取材・文：野田敦子写真提供：梶山正）【写真】桜、びわ、梅などが涼しい