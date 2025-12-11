12月9日に最終回を迎えたTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。【写真】あのスーパーの店員も…1話から9話の再生数はTBSの番組として最多を更新する5000万回超えるなど、話題を呼びました。（TVer DATA MARKETINGで各話配信開始から8日間の再生数を算出）最終回では、謹慎が明けて職場に復帰した勝男（竹内涼真）と自分の店を始めるために動き出した鮎美（夏帆）の姿が描かれました。『じゃあ、あんたが作ってみろよ