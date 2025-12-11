黒竜江省のハルビン太陽島国際雪像芸術博覧会のシンボルでもある「ミスター雪だるま」が9日、太陽島景勝地でお披露目された。「ミスター雪だるま」の高さは23．8メートルで、5000立方メートルの雪を使って作られている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）