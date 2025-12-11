Image: Raymond Wong / Gizmodo US スマートリング業界を牽引するOura（オーラ）。その最新モデルのOura Ring 4がこの夏発売になりました。さらに同じOura Ring 4でもジルコニアセラミックを採用したOura Ring 4 Ceramicも10月に発売。ハイテクなスマートリングには今までなかった、セラミックの滑らかさと優しい色合いが特徴です。このセラミックモデルを米Gizmodo編集部がレビューしました