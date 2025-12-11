MLB公式サイトが伝えた村上宗隆と岡本和真の可能性メッツからFAとなっていたピート・アロンソ内野手のオリオールズ加入の報せは、メジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（ヤクルト）、岡本和真内野手（巨人）に影響を与えるかもしれない。MLB公式サイトは、アロンソの移籍がメッツに与える“選択肢”について言及した。MLBは10日（日本時間11日）、アロンソのオリオールズとの契約が各球団に与える影響を取り上げた記事を公開。