静岡県東伊豆町の熱川バナナワニ園では、南太平洋のニューギニア原産の植物、オウムカズラの花が満開になり、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】オレンジ色の花が満開となった「オウムカズラ」＝静岡・熱川バナナワニ園 オウムカズラはツル性植物の和名で、オレンジ色の花がオウムの羽を連想させることに由来しています。20年前に寄贈されて以来、ツルは20メートル以上になり、この冬は80房以上のオレンジ