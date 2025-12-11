火事で全焼した社殿を再建するため、福山市の神社がクラウドファンディングを始めました。 去年２月、福山市曙町で火事があり、建立から１５０年以上の歴史がある塩崎神社の社殿が全焼しました。 再建に向け、氏子や地元企業などに寄付を募り、これまでにおよそ１億７０００万円が 集まりましたが、建設費用に満たないため、クラウドファンディングを始めたということです。 ●塩崎神社 神原 勇気 宮司 「御社殿の再建を皆さ