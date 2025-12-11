12月10日夜、静岡県焼津市で高齢の女性が死亡するひき逃げ事件があり、76歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】高齢女性がひき逃げされ死亡した事故現場＝静岡・焼津市 10日午後6時半頃、焼津市田尻の県道で「女性が倒れている」と、通行人から119番通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは高齢の女性で、北に向かって走っていた乗用車が女性をはね、そのまま逃走しました。 倒れていたのは近くに住む無職の女性