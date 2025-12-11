年末のガソリン暫定税率の廃止に向けて、１１日から政府の補助金が暫定税率と同じ ２５．１円に引き上げられました。 県内のガソリンの価格は５週連続値下がりしています。 政府はガソリン価格に１リットル当たり２５．１円を上乗せしていた暫定税率を３１日で廃止します。 １１月から補助金を段階的に５円ずつ引き上げることで、店頭価格が徐々に下がっていましたが、その補助金が１１日から暫定税率と同じ額の２５．１円にな