新潟県内のワイナリーが加盟する新潟県ワイナリー協会が設立され、県産ワインの消費拡大に向けた試飲会の企画など、活動計画が発表されました。10日に設立された新潟県ワイナリー協会には、ブドウの栽培から醸造までを行う県内10のワイナリーが加盟しました。【県ワイナリー協会 今井卓副会長】「この新潟の地から世界に誇れるワイン文化を育てていくことを使命としていきたい」約130年に渡り雪国新