俳優の浜辺美波（25）が11日までに、自身のXを更新。「しあわせな撮影」をしたことを報告し、告知にファンが歓喜した。【写真】「しあわせな…」撮影の様子を公開する浜辺美波浜辺は「カレンダーの発売が決定いたしました！」と書き出し、「コンセプトは『わんこと巡る1年』だとつづった。「かわいいわんこ4匹としあわせな撮影をさせていただきました」と撮影を振り返り、「うちのぽぷこぺも、お友達と会えて楽しそうでした