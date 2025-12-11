きょう（11日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時600円以上下落し、節目の5万円を割り込む場面がありました。アメリカのIT大手「オラクル」の決算内容を受け、ソフトバンクグループなどハイテク関連株の一部で値下がりしています。