6月、米ロサンゼルスで州兵や警察と対峙する抗議活動の参加者（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州の連邦地裁は10日、トランプ政権による同州ロサンゼルスへの州兵派遣の一時差し止めを命じた。政権は6月、不法移民摘発への抗議デモ対応で派兵。デモは収束しており、連邦地裁は、安全上の懸念がない中で派兵を続ける権限が政権にはないと判断した。命令が効力を持つのは15日から。政権は控訴するとみられる