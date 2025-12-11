◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）２週前追い切り＝１２月１１日、栗東トレセン春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が栗東・ＣＷコースで力強く駆けた。ヤブサメ（４歳オープン）を３馬身追走し、４コーナーでは内から馬体を併せるとラスト１ハロンは１１秒９（６ハロン８０秒６）と余力十分に２馬身先着した。「いつも通りの調