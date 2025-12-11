とろっと甘いかぶが出回るこの季節、煮物が恋しくなりますよね。いつもはしょうゆやみりんで作るところを、今日は塩とバターでちょっと味変。こっくりとした風味が、かぶのおいしさを引き立てます。『鶏ももとかぶの煮物』のレシピ材料（2〜3人分）鶏もも肉……1枚（約250g） かぶ……4個（350〜400g） バター……10g 塩……小さじ1/3（鶏肉用）、少々（仕上げ用） こしょう……少々（鶏肉用）、少々（仕上げ用）作り方（1）材料の