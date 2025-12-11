曽於市が本社のナンチクが、新しく開発した黒毛和牛の新ブランド「黒乙女55」を塩田知事にPRしました。 曽於市で食肉加工を行っている「ナンチク」が新しく開発した黒毛和牛の新ブランドは、「黒乙女55」です。 肉質などが最高ランクのA5等級で、コンセプトは「和牛日本一のその先の味」です。県内の温暖な気候で育てた出産をしていない若いメス牛が条件で、口どけがよくなる「オレイン酸」が55%以上含まれているのが特徴です。