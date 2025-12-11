高校生が検察の仕事を学ぶ 高松市の高校生が事件の捜査や裁判などで活躍する検察の仕事を学びました。 高松市の高松高校では、10年ほど前から公民の授業に高松地方検察庁の検察官を招いて法教育を行っています。 10日は次席検事が、2024年に実際に市内で起こった殺人事件を題材に捜査や公判の流れなどを説明しました。 さらに、生徒は模擬記録をもとに、酒気帯び運転事件の取り調べにも挑戦しました。 (容