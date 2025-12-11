米株価指数先物時間外取引一段安、ナスダック1.5%下落オラクル決算嫌気 東京時間12:19現在 ダウ平均先物DEC 25月限47887.00（-220.00-0.46%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6822.00（-69.75-1.01%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25407.25（-390.75-1.51%）