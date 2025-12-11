8日に青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震の影響で、市内にある鉄塔が損傷したため、付近の48世帯に避難指示が出ている。大内由之記者：私の後ろに見えます高さ70メートルの鉄塔は4本の鉄柱により構成されていますが、そのうち1本の鉄柱の下から20メートルほどの場所に横一線、茶色い線が走りズレているように見えます。周辺は住宅地となっていて八戸市は近隣の48世帯に避難指示を出したという。住民からは「ちょっと怖いです