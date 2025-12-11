ノーベル賞の授賞式と晩さん会が日本時間の11日未明に行われ、京都大学の北川進さんと大阪大学の坂口志文さんの2人にメダルが授与されました。授賞式は日本時間11日午前0時から行われ、化学賞に選ばれた北川さんと生理学・医学賞に選ばれた坂口さんに対し、スウェーデンのグスタフ国王からメダルと賞状がそれぞれ授与されました。北川さんは「MOF」と呼ばれる新素材を開発、坂口さんは人の体内で過剰な免疫反応を抑える「制御性T細