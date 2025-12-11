8日に青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震の影響で、高さ70メートルの鉄塔が損傷したため、付近の48世帯に避難指示が出ています。青森・八戸市から、大内由之記者が中継でお伝えします。高さ70メートルの鉄塔は、4本の鉄柱により構成されていますが、そのうち1本の鉄柱の下から20メートルほどの場所に横一線、茶色い線が走りズレているように見えます。ボルトの接続部分も破損が確認されたということです。周辺は住宅地となっ