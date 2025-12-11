来季から投手コーチ兼任となるオリックス・平野佳寿投手（41）が11日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸1億6500万円から1億1000万円ダウンの5500万円＋出来高払い（金額は推定）でサインした。交渉を終えた平野は穏やかな表情で会見に臨んだ。球団から「選手でもあるので、しっかり現役選手として迎えてもらって、若い子を引っ張ってもらいたいと」と要望を受け、来季に向けての気持ちも新たに。「選手もそうで