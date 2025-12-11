俳優のキムラ緑子（64）が、12月10日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演し、一度離婚し、再婚した劇作家・脚本家・演出家の夫、マキノノゾミについて語る場面があった。【映像】夫婦のツーショット写真二人は、同志社大学で一緒だったという。「大学のとき、友だちに連れられて演劇を見に行ったとき、2年上の先輩としてその場にで出会って、それからずっと一緒に芝居を作って、劇団もずっと長いことやってました。