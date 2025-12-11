神戸市中央区のマンションで８月、住人の女性（２４）をナイフで刺して殺害したとして、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３６）について、神戸地検は１１日、殺人罪やストーカー規制法違反などで起訴した。谷本容疑者は、８月２０日夜にマンションのエレベーター内で女性の胸などをナイフで複数回刺して殺害したとする殺人容疑で兵庫県警に同２２日に逮捕された。事件２日前から女性につきまとい、オートロックのドアをす