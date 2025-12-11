タレントのマツコ・デラックス（53）が10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。テレビでの発言について語った。リスナーからの「マツコさんはあれほど過激な発言をしているのに炎上している印象がないのですが、メディアで発言する時に気をつけていることありますか」という声に対し、「私は言っているんです。ずっと。めちゃくちゃちゃんとカットされる」と