地震の被害があった青森県など東北北部や北海道では11日、雨や雪が降っています。夜にかけて寒気が流れ込む影響で気温が急に下がり、雨が雪に変わるとみられています。避難指示が出ている青森・八戸市の午前11時の気温は5.6度を観測しました。12日も真冬並みの寒気が流れ込む影響で、厳しい寒さとなる見込みです。予想最高気温は青森・八戸市で0度、青森市で−1度となっています。警報級の大雪や暴風となる恐れがあり、朝までの予