今回は、長期休暇のたびに「義両親＋義姉妹の滞在」に悩まされる女性のエピソードを紹介します。「孫のお世話をしてあげる」と言われるけど…「毎年ゴールデンウィークやお盆、年末に、義両親や義姉妹がうちにやってきます。義両親には『孫のお世話をしてあげる』と言われるのですが、子供たちの世話なんてしたことはありません。それに義両親や義姉妹はうちで大量に私の作ったご飯を食べ、1週間近く（もっと長いときもあります）