12月10日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第13節の13試合が開催され、全国各地で熱い戦いが繰り広げられた。 アルティーリ千葉のホームにはレバンガ北海道が乗り込んだ。第1クォーターはお互いハイペースで得点を重ね北海道が2点リードと競った試合運びとなるが、試合を通して北海道のスティールが14、相手に27のターンオーバーを