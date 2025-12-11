漫画『サンキューピッチ』コミックス第4巻発売を記念して、作品紹介PVが公開された。声優小野大輔が9キャラ演じている。【動画】可愛い声出す小野大輔女含め9キャラ担当『サンキューピッチ』PV『少年ジャンプ＋』にて連載中の『サンキューピッチ』は、6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」。男は驚異的な豪速球を投げ、勝負に負けたことがない