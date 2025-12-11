タレントのマツコ・デラックス（53）が10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。芸能界での自身のポジションを嘆いた。数々のレギュラー番組を持つマツコ。「私はこんなつもりなかったわけですよ。テレビに出るとしてもね、あわよくば、できるのであれば、高田純次さんとか清水ミチコさんみたいなああいうかっこいい生き方でテレビに出続けられたらなって思っ