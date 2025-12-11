Kindleで、配信者がコンテンツに「デジタル著作権管理(DRM)フリー」の設定を適用したコンテンツについて、読者がEPUB形式やPDF形式でダウンロードできるようになります。電子書籍の新しいダウンロード オプションの導入について (2026 年開始)https://www.kdpcommunity.com/s/article/New-eBook-Download-Options-for-Readers-Coming-in-2026?language=jaDigital Rights Managementhttps://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/GDDX