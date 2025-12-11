A24製作、ティモシー・シャラメ主演の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』より、場面写真5点とLAプレミアのオフショットが解禁された。【写真】『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真が公開本作は、1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た物語。監督を務めるのは、『アンカット・ダイヤモンド』で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監