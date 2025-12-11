乃木坂46の矢田萌華が、12月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」1月号の表紙＆グラビアに登場した。 乃木坂46・矢田萌華「BOMB」1月号 通常版の表紙は乃木坂46の矢田萌華 ボム1月号の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田萌華。ボム初登場となるグラビアのテーマは、季節感たっぷりにクリスマス。まずは冬っぽい真っ白なニットワンピースで、人生初のクリ