松重豊が主演するドラマ『孤独のグルメ2025大晦日スペシャルおかわりは、五郎セルフで運びます！』（テレビ東京系）が、12月31日21時55分より放送されることが決定。あわせて、ゲストキャストとして新川優愛、塚本高史、森永悠希、田島令子、福澤重文、矢崎希菜の出演が発表され、主演・松重からコメントも到着した。【写真】大晦日スペシャルのゲストキャストたちも解禁テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり届けてきた松重