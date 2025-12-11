三菱鉛筆は、水性ボールペンの「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズより、0.7mmボールを搭載した「uniball ZENTO シグニチャーモデル」および「uniball ZENTO スタンダードモデル」「uniball ZENTO ベーシックモデル」を2025年12月23日（火）に発売します。実売価格はシグニチャーモデルが3300円、スタンダードモデルとベーシックモデルが275円（いずれも税込）。 「uniball ZENTO 0.7mm」（左からシグニチャーモデ