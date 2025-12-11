2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第3弾が解禁された。【写真】乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集カバー4種が公開本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段の