主演・森七菜×監督・長久允（ながひさ・まこと）の初タッグとなる2026年春公開の映画『炎上』が、第42回サンダンス映画祭「NEXT」部門にノミネートされ、世界最速のワールドプレミア上映を行うことが明らかとなった。併せて、主演の森、監督から喜びのコメントが到着した。【動画】新宿・歌舞伎町で彼女に何が起きたのか--『炎上』特報本作は、長久監督が脚本・監督を手がける新宿・歌舞伎町を舞台にしたオリジナル長編映画。