ブレーブスは１０日（日本時間１１日）、ロイヤルズからＦＡになっていたマイク・ヤストレムスキー外野手（３４）と合意したと発表した。複数の米メディア報道によると、契約は２年で来季年俸９００万ドル（約１４億円）、２７年が１０００万ドル（約１５億６０００万円）。３年目に球団側に７００万ドル延長オプション、４００万ドルのバイアウトが付帯されている。レッドソックスで１９６７年に三冠王に輝いたＣ・ヤストレ