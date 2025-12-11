イースタン・リーグのオイシックスは１１日、前楽天の宮森智志投手と来季の契約で合意したと発表した。宮森は四国ＩＬ・高知から２１年育成ドラフト１位で楽天に入団した身長１９３センチの大型右腕。プロ１年目から２６試合に登板して１勝１セーブ７ホールドをマークするなどリリーフとして活躍。しかし、今季は登板１０試合にとどまり、オフに戦力外となっていた。ＮＰＢ通算成績は６９試合で２勝３敗１セーブ１０ホールド。